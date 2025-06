Corpus Christi: bancos não terão atendimento presencial ao público

“Meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes, que podem usar tanto as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis como os canais digitais dos bancos (celulares e computadores) para a realização de transferências e pagamento de contas e demais serviços”, concluiu a Febraban.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via débito direto autorizado (DDA).

Já no caso dos tributos e impostos que vencem em dias em que não há compensação bancária, a orientação é antecipar o pagamento para evitar a incidência de juros e multa.

Boletos de cobrança e contas de consumo como água, energia e telefone com vencimento no dia 19 poderão ser pagos no dia útil seguinte, em localidades onde não há feriado.

“Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição”, ressaltou o comunicado.

No caso do PIX, que funciona 24 horas ao longo de todos os dias, inclusive feriados e pontos facultativos, a transação poderá ser feita normalmente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Relações Inter... Há 2 horas Vice-governadora se reúne com representantes da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha para fortalecer parcerias com SC Foto: Osvaldo Sagaz / Secom GOVSCA vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, participou de uma reunião estratégica com representantes da ...

Geral Há 3 horas “Foi mais um dia de terror”, diz moradora de Canoas sobre chuva no RS Temporais da última noite reavivaram memórias de 2024

Transportes Há 3 horas Leite anuncia novo projeto de parceria público-privada para os aeroportos de Santo Ângelo e de Passo Fundo O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta quarta-feira (18/6), o novo projeto de parceria público-privada (PPP) para os aeroportos Lauro ...

Desenvolvimento Há 3 horas Governo apresenta balanço de seis meses da Invest RS As ações realizadas durante os seis primeiros meses de atuação da Invest RS , agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, foram apresentadas n...