Santa Catarina e Japão assinam carta de intenções para ampliar exportação de grãos e desenvolver infraestrutura logística

Foto: Divulgação / Secom GOVSC

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinou nesta quarta-feira, 18 de junho, em Tóquio, uma Carta de Intenções com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MOFA) e o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca (MAFF) do Japão. O documento formaliza o interesse mútuo em fortalecer a cooperação bilateral nas áreas de agronegócio, segurança alimentar e infraestrutura logística.

A assinatura faz parte da missão internacional liderada por Santa Catarina no Japão e se alinha ao Plano de Ação da Parceria Estratégica e Global Japão-Brasil (2025–2030), firmado em março deste ano, que reconhece o Brasil como parceiro fundamental na segurança alimentar do Japão.

Um dos principais pontos do acordo é a intenção de desenvolver, em parceria com o setor privado, uma rede logística eficiente para exportação de grãos. Nesse contexto, o Porto de São Francisco do Sul é destacado como peça-chave para a ampliação das exportações de Santa Catarina ao mercado asiático. O Estado pretende se consolidar como hub de abastecimento de grãos ao Japão, aproveitando sua localização estratégica e o já reconhecido padrão sanitário de seus produtos.

“Este protocolo para novos investimentos vai fazer com que a produtividade deste porto aumente muito nos próximos anos. Significa investimentos de milhões de dólares e, ao mesmo tempo, oportunidade de emprego e renda para o catarinense. O governador Jorginho Mello tem colocado isso com muita força e de uma forma muito clara. Nós queremos exportar para o mundo a nossa proteína animal, mas precisamos de investimentos em infraestrutura, sejam elas ferroviárias, rodoviárias e portos”, explicou o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen.

A Carta de Intenções também prevê incentivo à presença de empresas japonesas em território catarinense, especialmente nos setores agrícola, alimentício e de logística. O objetivo é atrair investimentos, ampliar a troca de conhecimento e garantir a fluidez do comércio bilateral.

O documento tem validade inicial de dois anos e simboliza um compromisso político e institucional entre os signatários. A carta foi assinada por Noguchi Yasushi, Diretor-Geral Adjunto para Assuntos da América Latina e Caribe do MOFA; Mori Shigeki, Diretor-Geral do Escritório de Exportação e Assuntos Internacionais do MAFF; e o governador catarinense, Jorginho Mello.

“A nossa meta é abrir caminhos para que Santa Catarina se torne um fornecedor estratégico para o Japão, como já é na carne suína. Agora, buscamos também essa aproximação na área de grãos, com infraestrutura adequada e segurança alimentar garantida”, afirmou o governador.

O documento também abre espaço para a realização de estudos técnicos, fóruns bilaterais e eventual formalização de acordos mais detalhados entre as partes. A expectativa é que as primeiras ações práticas comecem a ser estruturadas ainda este ano.