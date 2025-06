Vice-governadora de Santa Catarina reforça atrativos do estado em reunião com líderes da maior associação empresarial da Espanha

Fotos: Osvaldo Sagaz / Secom GOVSC

Durante agenda oficial na Catalunha, a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, se reuniu, nesta quarta-feira, 18, com representantes da Foment del Treball, a maior associação de empresas da Espanha, com mais de 230 mil associados. O encontro marcou um importante passo na estratégia catarinense de atração de investimentos e internacionalização da economia.

“Essa segunda parte da missão aqui na Europa é muito importante para que possamos expandir os negócios abrindo novos mercados. Nosso governador Jorginho Mello fala muito em ampliar a internacionalização de Santa Catarina e essas agendas têm esse papel. Hoje é o primeiro dia na Espanha de uma agenda que segue até o fim de semana e que tem o objetivo de mostrar os nossos potenciais”, destacou a vice-governadora.

A reunião contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, e com participação técnica da InvestSC, agência de atração de investimentos e parcerias público-privadas do Governo do Estado. Todas as agendas estão sendo acompanhadas pela consultora de atração de investimentos da InvestSC, Caroline Canale.

Na oportunidade, ficou definido que o governo catarinense promoverá um webinar exclusivo para apresentar o potencial econômico do estado às empresas associadas à Foment del Treball. O objetivo é posicionar Santa Catarina como porta de entrada para empresas interessadas em ingressar no mercado brasileiro ou expandir suas operações na América Latina.

Além do webinar, está prevista a realização de um “SC Day” na Catalunha, no segundo semestre deste ano. O evento reunirá as principais empresas catalãs com foco na prospecção de novas tecnologias, inovação e parcerias em setores estratégicos para o estado.

Alinhamento de ações

“Foi uma reunião muito produtiva com os representantes da Foment porque já saímos com alguns encaminhamentos importantes para Santa Catarina. Nossa missão enquanto secretaria de turismo é divulgar os potenciais do nosso estado como pede o nosso governador Jorginho Mello. Aqui na Europa já temos o voo direto de Floripa para Lisboa que está performando muito bem e que está prestes a completar um ano. Então, estamos muito felizes com os avanços que temos tido nesses dois anos e meio de governo”, disse a secretária Catiane Seif.

Foto: Reprodução/Secom SC

Outro ponto da agenda foi o alinhamento de ações para a capacitação de agentes de turismo, com foco na promoção de Santa Catarina no mercado catalão. A intenção é preparar o estado para uma possível participação na IBTM, uma das maiores feiras internacionais de turismo de negócios, realizada anualmente em Barcelona.

Para a consultora da InvestSC, Caroline Canale, as agendas foram estratégicas para abrir portas a novas oportunidades. “Somos um estado pujante, com seis portos, 15 centros de inovação e vocação para a tecnologia e a sustentabilidade. A Catalunha é referência em smart cities, atração de investimentos em turismo e abriga o maior número de unicórnios da União Europeia. Há muito que podemos aprender e construir juntos”, destacou.

A missão também prevê o fortalecimento de parcerias estratégicas que auxiliem empresas catarinenses a acessar o mercado europeu por meio da Catalunha, além da busca por linhas de financiamento da União Europeia para projetos de expansão.

“Para nós da Foment del Treball, que é a maior associação de empresas da Espanha, Brasil e especialmente Santa Catarina são regiões importantíssimas. E não só para a parte das exportações catalãs como destino de imersão e negócios. E encontros como o de hoje com a vice-governadora do Estado e com a secretária de turismo, nos abre grandes oportunidades para as empresas catalãs e espanholas, que vão ter acesso direto a toda a informação sobre as grandes possibilidades que oferece o Estado de Santa Catarina”, reforçou o diretor do Departamento Internacional da Foment, Kilian Garcia.