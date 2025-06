Damares defende pais de crianças autistas contra acusação de ‘fábrica de laudos’

— Tenho visto ultimamente um discurso absurdo de que os pais estão numa grande indústria de produção de laudos. Isso é muito ruim. O que tem acontecido hoje é que nosso serviço de saúde está melhor em recepcionar as crianças com autismo, e os diagnósticos estão saindo com mais brevidade. Mais laudos estão surgindo porque os diagnósticos estão sendo feitos por profissionais mais preparados. Daí dizer que há uma fábrica de laudos para os pais fraudarem benefícios sociais é muito temeroso.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou manifestações em redes sociais que acusam pais de crianças autistas de estarem promovendo uma “fábrica de laudos” para fraudar benefícios sociais. Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (18), Dia do Orgulho Autista, a parlamentar classificou as publicações como “discurso de ódio”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 3 horas Randolfe: governo prepara MP para evitar impacto no valor da conta de energia O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Executivo prepara uma medida provisória (MP) para evitar um poss...

Senado Federal Há 5 horas Sessão temática debate o aumento do feminicídio no país na terça-feira O Senado terá, na terça-feira (24), às 10h, sessão de debates temáticos para discutir as causas do aumento dos crimes de feminicídio no Brasil e ap...

Senado Federal Há 5 horas Sessão temática debate o aumento do feminicídio no país na segunda-feira O Senado terá, na segunda-feira (24), às 10h, sessão de debates temáticos para discutir as causas do aumento dos crimes de feminicídio no Brasil e ...

Senado Federal Há 5 horas Educação inclusiva no PNE precisa considerar diversidade de demandas Representantes de diferentes entidades ligadas à educação de pessoas com deficiência (PcD) defenderam, em audiência no Senado, que o novo Plano Nac...