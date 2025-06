Fernando Sodré anuncia comitiva para impulsionar turismo na Região Celeiro

Em entrevista concedida à Rádio Província FM na manhã desta quarta-feira, 18 de junho, o diretor-geral da Secretaria do Turismo do RS, Fernando Sodré, anunciou que será formada uma comitiva com integrantes da pasta para visitar municípios da Região Celeiro, como Derrubadas, Ametista do Sul e outros. O objetivo é ouvir prefeitos e comunidades locais sobre as necessidades enfrentadas no setor turístico, com destaque para o Salto do Yucumã, um dos principais atrativos do Estado.

Recém-nomeado ao cargo, Sodré destacou que a iniciativa faz parte de um esforço para alavancar o turismo regional, integrando ações do projeto “Turismo Seguro”. A proposta visa fortalecer o setor com base em segurança, infraestrutura e promoção, especialmente após os danos causados pelas recentes enchentes no RS.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.