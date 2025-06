Mourão cobra plano emergencial para agricultores afetados por enchentes no RS

O endividamento rural no Rio Grande do Sul, agravado por eventos climáticos extremos nos últimos anos, foi tema do pronunciamento do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) nesta quarta-feira (18).

Em discurso no Plenário, ele defendeu que o governo federal atue com urgência para evitar o colapso do agronegócio gaúcho, com a adoção de medidas como a suspensão de pagamentos de curto prazo e a securitização das dívidas dos produtores.

— O que os produtores gaúchos têm passado é a cruel alternância de estiagens violentas e eventos de inundação, que foram pouco a pouco esgotando suas capacidades de autofinanciamento e de pagamento de dívidas — alertou.

Segundo Mourão, a devastação provocada pelas enchentes de 2024 afetou uma das bases econômicas do estado e exige um programa de reconstrução amplo e específico.

— Nosso estado necessita de um verdadeiro Plano Marshall. Nossos produtores perderam maquinário, rebanhos, lavouras. A missão agora é reconstruir estruturas fundamentais para o agronegócio: lavouras, silos, estruturas de irrigação e galpões — argumentou.

O senador destacou que a situação financeira do setor inviabiliza essa recuperação sem apoio institucional. De acordo com ele, os produtores estão “quebrados” e dependem de medidas federais para retomar a capacidade produtiva.

— O único ente que pode efetivamente socorrê-los é o governo federal — afirmou.

Em tom crítico, Mourão apelou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que priorize as demandas do estado.

— Peço que deixe de se preocupar com os acontecimentos de fora do Brasil e olhe com bons olhos o pleito gaúcho. Não se trata de calote. Queremos apenas capacidade de seguir produzindo, o que é vital para o abastecimento interno e para as exportações — ponderou.

Por fim, ele ainda sugeriu que o Congresso promova uma articulação apartidária para garantir respostas concretas à crise enfrentada pelos produtores.

— Preservar o agronegócio gaúcho será também preservar empregos e a saúde dessa gente valente que tira o sustento da terra — concluiu.