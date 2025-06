Pequena laçadora de Santo Augusto representará o RS na Fenart, em Goiás

A jovem santo-augustense Maria Antônia, de apenas 7 anos, está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória nas provas campeiras. Ela foi selecionada para representar o Rio Grande do Sul na 16ª Fenart – Festa Campeira Nacional, que acontecerá entre os dias 24 e 27 de julho, em Cristalina, no estado de Goiás. A menina irá competir na modalidade vaca parada, na categoria Bonequinha.

A conquista veio após um desempenho surpreendente em Santa Cruz do Sul, em março deste ano. Na ocasião, Maria Antônia ficou em 4º lugar, garantindo sua vaga na etapa nacional. “Não esperávamos que ela fosse selecionada. Foi uma surpresa e uma emoção muito grande”, revela a mãe, Lucineia de Moura Bahry.

Com apenas 7 anos, Maria Antônia já soma três anos e meio de dedicação ao tradicionalismo e à modalidade vaca parada. Segundo a mãe, o interesse pelas provas campeiras surgiu cedo, quando ainda muito pequena demonstrava paixão por cavalos e acompanhava o pai, Evandilso Silva da Luz – o Ego – nas laçadas. “Ela nem queria vaca parada, já queria laçar no gado”, conta Lucineia. A primeira vitória, em um rodeio do CTG Pompílio Silva, revelou um talento que até então estava adormecido.

A preparação para a Fenart envolve treinos intensos dentro das normas exigidas pelo MTG e, também, cuidado com o lado emocional. “Serão dias longos de viagem e competição. Estamos preparando nossa menina para a realidade”, explica a família.

Essa será a primeira participação de Maria Antônia em um evento nacional. Ela carrega com orgulho a responsabilidade de representar não apenas Santo Augusto, mas todo o Rio Grande do Sul, sendo a segunda menina do município a alcançar tal feito.

Mesmo com o apoio parcial da 20ª Região Tradicionalista, os custos da viagem são elevados. Para garantir as passagens, a família organizou uma rifa que teve boa adesão da comunidade. Com os valores arrecadados, foi possível comprar também uma bota nova para Maria. Agora, uma nova campanha está em andamento com a ajuda do América FC de Santo Augusto: a realização de um almoço beneficente (com data a ser definida), cuja renda será destinada à compra de um novo laço, alimentação durante a viagem e estadia no parque onde ocorrerá a competição.

Quem quiser colaborar com a pequena laçadora pode fazer doações via Pix pelo número (55) 99712-0352, em nome de Lucineia de Moura Bahry.

A família agradece de coração a todos que já contribuíram e deixa uma mensagem de esperança:

“Nos ajudem a realizar este sonho. Quem nos conhece sabe o potencial dessa ferinha. Acreditem, é só mais um tesouro sendo lapidado pelas mãos de Deus.”

A participação de Maria Antônia na Fenart será transmitida ao vivo por canais no YouTube, com links a serem divulgados nos próximos dias.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.