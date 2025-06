RJ: ação contra furto de cabos elétricos cumpre 35 mandados no estado

Desde então, já foram fiscalizados 260 estabelecimentos envolvidos na cadeia de reciclagem ilícita de cobre, apreendidas 250 toneladas do material furtado e realizadas 90 prisões em flagrante.

A ação desta quarta é um desdobramento da operação Caminhos do Cobre, iniciada em setembro de 2024.

Através de empresas de reciclagem, os suspeitos davam uma aparência lícita ao produto furtado, para reinseri-lo no mercado como se fosse legal. Essas empresas de reciclagem estão entre os alvos da operação desta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa receptava esse material furtado de vias públicas e de concessionárias de serviços públicos essenciais.

Os agentes cumprem 35 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz, nesta quarta-feira (18), uma operação contra um grupo criminoso especializado no furto de cabos elétricos e materiais de cobre .

