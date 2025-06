Compra de três radares meteorológicos é destaque da Agenda Celic

A compra de três radares meteorológicos para monitoramento do território gaúcho é um dos principais destaques da agenda da Central de Licitações (Celic) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) para o período de 16 a 20 de junho. O pregão eletrônico está previsto para quarta-feira (18/6), às 9h30.

Entre os objetivos da contratação, demanda da Defesa Civil com acompanhamento da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), está a montagem de um sistema avançado de previsão meteorológica de curto e curtíssimo prazo voltado para desastres. Além disso, visa promover melhorias e qualificar o sistema de monitoramento, acompanhamento e alerta meteorológico da Defesa Civil.

Ainda na quarta-feira, às 9h30, ocorre o pregão para definir a empresa que terá o direito de uso do controle da bilheteria da 48ª Expointer. A empresa vencedora deverá fornecer oito terminais de atendimento, além de plataforma on-line 24/7 com taxa de eficiência de 99%. A melhor oferta será escolhida.

A agenda do período prevê ainda licitações para a compra de materiais médico-hospitalares, materiais de higiene e limpeza, entre outros. No total, são 24 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor do RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e busca ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.