TV Brasil exibe rodada dupla do Brasileirão Feminino neste sábado

A programação da TV Brasil para o próximo sábado (14) vai contar com dois jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A partir das 13h45, o canal transmite Juventude X São Paulo. Um pouco mais tarde, às 16h45, é a vez do confronto Flamengo X América-MG. As partidas são válidas pela 14ª rodada da competição .

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível assistir aos jogos em todo o país. Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, basta acessar a página .

Desde o ano passado, a ampliação do esporte feminino na grade de programação é uma diretriz da TV pública. Outras modalidades esportivas são contempladas, a exemplo do basquete com a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), da qual a TV Brasil é emissora oficial e única a transmitir em sinal aberto.

Com o fim da 13ª rodada, o Cruzeiro permanece isolado na 1ª posição. Flamengo está em 6º e América-MG em 8º. Juventude está em 13º e o São Paulo em 3º.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no Youtube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes. Acesse .

Sobre o Brasileirão Feminino A1

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são: Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.