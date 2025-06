Eduardo Leite cumpre agenda em Santo Augusto e Palmeira das Missões

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cumpriu nesta sexta-feira (13) uma série de compromissos nos municípios de Santo Augusto e Palmeira das Missões, na região Noroeste do Estado. A agenda faz parte de uma série de visitas técnicas e institucionais voltadas ao acompanhamento de projetos e à articulação com lideranças regionais.

Em Santo Augusto, o governador participou de encontros com autoridades locais e representantes da sociedade civil para tratar de demandas ligadas à recuperação da infraestrutura, saúde e educação, especialmente após os impactos causados pelas enchentes que atingiram diversas regiões do Estado nos últimos meses. Leite também reforçou o compromisso do governo com a interiorização de políticas públicas e o fortalecimento das economias locais.

Já em Palmeira das Missões, o chefe do Executivo estadual visitou instituições parceiras do governo, além de dialogar com lideranças políticas e empresariais sobre investimentos em áreas estratégicas, como segurança, desenvolvimento rural e obras de infraestrutura urbana. A presença do governador na região foi acompanhada por secretários de Estado e equipes técnicas.

As visitas integram o esforço do governo gaúcho para ouvir as demandas das comunidades, acompanhar de perto a execução de programas estaduais e reforçar o diálogo com os municípios no processo de reconstrução e desenvolvimento regional.