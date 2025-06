Crime ambiental em aviário é registrado em Tenente Portela

Na terça-feira (11/06), policiais militares da 1ª Companhia Independente Ambiental de Três Passos, após receberem denúncias, constataram crime de poluição ambiental em um aviário localizado no município de Tenente Portela.

Durante a vistoria, os agentes identificaram vazamentos de chorume provenientes da atividade avícola, causando poluição do solo. Além disso, foram encontradas diversas carcaças de frangos descartadas a céu aberto, o que provocava forte mau cheiro e atraiu grande quantidade de urubus ao local.

A situação está em desacordo com a licença ambiental vigente, que trata do manejo adequado de dejetos compostos. Diante das irregularidades, foi lavrado um boletim de ocorrência contra o proprietário do estabelecimento.

A Brigada Militar Ambiental seguirá acompanhando o caso e encaminhará o auto de constatação ambiental às autoridades competentes para as medidas cabíveis.

