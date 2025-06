Porto Alegre receberá Semana Fazendária 2025 com expectativa de 1,3 mil visitantes de todo o país

Gestores e servidores que atuam com administração tributária, financeira e contábil de todo o Brasil se reunirão em Porto Alegre entre 29 de setembro e 10 de outubro para a Semana Fazendária 2025. O encontro, que está em sua terceira edição, ocorre pela primeira vez na capital gaúcha – os dois primeiros foram realizados no Rio de Janeiro. A organização será capitaneada pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz), que espera cerca de 1,3 mil visitantes de todos os Estados.

O evento vai congregar, ao longo de duas semanas, reuniões técnicas presenciais envolvendo grupos técnicos, comitês e assessorias – equipes que compõem o núcleo estratégico da administração fazendária no âmbito nacional. Estarão em Porto Alegre secretários, gestores e especialistas de todas as Secretarias de Fazenda dos Estados brasileiros e de diversas esferas governamentais, além representantes de ministérios, da Receita Federal, de organismos multilaterais e de outras instituições.

A chamada Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025 será uma oportunidade para troca de experiências e compartilhamento de projetos, fortalecendo a gestão e a cooperação federativa. Harmonização tributária, melhoria da governança fiscal, equilíbrio das finanças públicas e modernização da administração fazendária, já perseguidos pelos entes, serão alguns dos assuntos em pauta. Os debates contribuirão para o aperfeiçoamento da prestação de serviços, para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e para a ampliação da transparência no uso de recursos públicos.

Um dos temas norteadores será a Reforma Tributária e as implicações que ela trouxe e trará às esferas municipal, estadual e federal. Assim, a reunião de gestores e de técnicos permitirá discussões sobre os novos marcos legais, análises dos impactos operacionais e construções de soluções conjuntas para os desafios enfrentados.

“É uma honra para a Secretaria da Fazenda gaúcha receber um evento desse porte, com visitantes de todos os cantos do Brasil, e mostrar nosso trabalho de excelência, assim como nossa cultura e hospitalidade. Os temas discutidos aqui, com a participação de profissionais altamente capacitados, são de extrema relevância para o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, visto o contexto fiscal em que estamos inseridos. Um dos principais pilares da Reforma Tributária é a eficiência, e é pensando juntos, construindo juntos, que chegaremos à melhor entrega para a sociedade”, destacou a titular da Sefaz, Pricilla Santana.

O convite para a Semana Fazendária está sendo reforçado em eventos de âmbito nacional. Nesta sexta-feira (13/6), a diretora de Administração da Sefaz, Adriana Oliveira, estenderá aos participantes do encontro do Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (Gdfaz), realizado em Belém, no Pará.

Os grupos reunidos

As reuniões da Semana Fazendária em Porto Alegre serão realizadas em três locais. A maior parte se dará no Átrio do Farol Santander, no Centro Histórico, mas também haverá encontros no prédio-sede da Sefaz, no mesmo bairro, e no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público, no bairro Praia de Belas. A programação será divulgada futuramente, assim como as instruções para os agentes públicos que quiserem realizar sua inscrição. Os grupos que se reunirão na capital gaúcha são:

Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe)

Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz)

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

Comissão de Gestão Fazendária (Cogef)

Encontro de Administradores Tributários (Enat)

Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (Encat)

Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (Gdfaz)

Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin)

Grupo de Trabalho-66 – Educação Fiscal (Confaz)