Drones do tráfico de drogas afetam 21 voos no aeroporto de Guarulhos

Uma ação de infiltração de entorpecentes na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos (foto), em São Paulo, foi frustrada por agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar, na noite de ontem (11).

Com uso de ao menos um drone, a tentativa foi responsável por interrupções no tráfego aéreo de maneira intermitente durante duas horas, e afetou 21 voos direcionados para outros aeroportos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve aumento no número de presos (30%) e na quantidade de drogas apreendidas (86%) na região próxima a Cumbica, nos quatro primeiros meses de 2025.

A novidade esteve no modo da operação. As quadrilhas atuam há bastante tempo por lá, corrompendo funcionários e inserindo drogas em ações como o Golpe da Mala , que ganhou notoriedade após resultar na prisão, na Alemanha, de uma mulher inocente, após a troca de sua bagagem em Guarulhos.



Drones

Na noite de ontem foram avistados drones na região e uma esquadrilha atuou junto aos eixos de aproximação e decolagem do aeroporto, pondo em risco a segurança dos passageiros e tripulantes. As aproximações foram interrompidas entre 21h25 e 23h05, e as decolagens entre 22h45 e 23h18, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

“A suspensão temporária das operações foi determinada pela Torre de Controle de Guarulhos — órgão Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) gerido pela NAV Brasil — em coordenação com a GRU Airport, administradora do aeroporto [de Guarulhos]. A medida foi adotada de forma imediata para preservar a segurança das operações aéreas”, explicou a FAB, em nota. Informou, ainda, que as polícias foram avisadas e realizam investigações.

A ação integrada - com agentes em campo e um helicóptero Águia da Polícia Militar -, localizou a droga na área de mata, dentro da zona restrita. Nenhum responsável foi localizado e o policiamento foi reforçado na região.

* Com informações da TV Brasil