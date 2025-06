Homem de 80 anos morre após ser atacado por touro no Noroeste do Rio Grande do Sul

No início da tarde desta quarta-feira, 11/06, um homem de 80 anos foi atacado por um touro em uma propriedade rural na rua Eloa de Moraes no bairro Botucaraí em Soledade.

A vítima foi identificada como Lauro Neves, que passava pelo local quando foi atacado pelo animal. O boi foi abatido com três tiros de fuzil pela BM pois estava fora de controle e tentou atacar a guarnição.

Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Soledade atenderam a ocorrência. O IGP foi acionado para realizar a perícia.

