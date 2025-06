Brasileiro é preso em El Soberbio acusado de invadir residência armado

Dois homens foram detidos na madrugada dessa quarta-feira (11/06) em El Soberbio, acusados de tentar cometer um roubo qualificado em uma casa do Bairro Itatí.

Segundo relataram as vítimas, duas jovens irmãs de 22 e 15 anos, a residência foi arrombada por uma porta dos fundos, quando elas se depararam com dois homens, um deles armado, sendo que um falava português e o outro foi reconhecido por elas como um morador da região.

Horas depois, já na madrugada, a polícia prendeu dois suspeitos, um jovem de 20 anos residente em Colonia Paraíso e um brasileiro, oriundo de São Paulo, de 30 anos, com várias passagens pela polícia.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.