Comissão aprova suspensão de norma do Ministério da Justiça sobre assistência religiosa em presídios

Câmara Há 40 minutos Governador do RS critica envio de PEC da Segurança ao Congresso sem interlocução com os estados Eduardo Leite foi ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

Câmara Há 1 hora Roubo de cargas diminui, mas continua sendo desafio no país, afirma ANTT Representantes do setor participaram de seminário na Câmara nesta quarta-feira

Câmara Há 2 horas Deputados analisam pena maior pela posse ou porte de arma de fogo de uso proibido; acompanhe Projeto será votado no Plenário