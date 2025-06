As aulas gratuitas serão ministradas pelos consultores da área ambiental da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Entre os temas que serão tratados, estarão: "O que se espera da COP 30", "Política Nacional de Mudança do Clima" e "Mercado de Carbono".

