Motta defende políticas públicas que valorizem o setor de transporte de cargas

Câmara Há 22 minutos Decisão de Dino sobre emendas não atrapalha pauta econômica na Câmara, afirma Motta "Misturar a atuação do STF com o momento que estamos discutindo a política econômica do país é fazer uma associação que não cabe", disse

Câmara Há 22 minutos Motta: vamos colocar na ordem do dia um novo modelo de Estado Presidente da Câmara participou de evento para debater a economia brasileira, agronegócio na segurança alimentar e o papel do mercado imobiliário