Cerca de 800 quilos de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos em mercados na região noroeste

Nesta terça-feira, 10 de junho, agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram três supermercados no município de Senador Salgado Filho, município vizinho a Santa Rosa, no Noroeste do Estado.

Um dos estabelecimentos não apresentou problemas. Em dois supermercados foram apreendidos e inutilizados para o consumo 800 quilos de alimentos impróprios.

Produtos sem indicação de procedência, com validade vencida, fora da temperatura adequada, armazenados de forma inadequada e em más condições de higiene foram as principais irregularidades encontradas pelos agentes da Força-Tarefa. Entre os produtos apreendidos havia também carne, ovos e cachaça clandestinos.

Participaram da operação de fiscalização, os promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de Defesa do Consumidor de Porto Alegre; Bruna Ribeiro Pedroso da Luz Hirata, da Promotoria de Giruá; servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Senador Salgado Filho, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), da Delegacia do Consumidor (DECON) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.