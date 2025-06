Mega-Sena não tem acertador e prêmio acumula para R$ 90 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio , nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.874 da Mega-Sena , sorteadas nesta terça-feira (10). O próximo sorteio será na quinta-feira (12) e pagará um prêmio de R$ 90 milhões .

