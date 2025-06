Receita Estadual deflagra Operação Grano para combater sonegação de ICMS no setor de alimentos e restaurantes

A Operação Grano integra um conjunto de ações estratégicas da Receita Estadual, que vem ampliando sua atuação em diversos setores da economia com foco em promover a conformidade tributária dos contribuintes e o desenvolvimento econômico do Estado, de forma alinhada ao programa Receita 2030+.

Coordenada pela Delegacia da Receita Estadual em Canoas (2ª DRE), a operação é realizada no Vale dos Sinos e conta com a participação de 11 auditores-fiscais e dois analistas tributários. O objetivo é realizar buscas e apreensões de documentos e provas que subsidiem os trabalhos de auditoria fiscal.

Serão analisados, pelas equipes de auditoria do Grupo Especializado Setorial de Supermercados e Alimentos (GES Super), aproximadamente R$ 60 milhões em operações comerciais realizadas. Os indícios apontam para a formação de um grupo econômico com o objetivo de fragmentar o faturamento entre diferentes empresas, permitindo que se enquadrem indevidamente no regime do Simples Nacional. Essa prática, além de ilegal, prejudica a arrecadação pública e gera concorrência desleal com empresas que atuam de forma regular.

A Receita Estadual iniciou, nesta terça-feira (10/6), a Operação Grano, ação de fiscalização para combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal. A operação tem como alvo empresas atacadistas e varejistas do setor de alimentos e restaurantes, do qual deriva o nome da operação.

