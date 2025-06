Diagnóstico socioeconômico avança em Tenente Portela com visitas domiciliares

Está em andamento, em Tenente Portela, a segunda etapa do Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho — iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com a CUFA RS. O objetivo da ação é mapear a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com foco na inclusão produtiva e geração de oportunidades.

Na manhã desta terça-feira (10), o visitador Rodrigo Barbosa esteve no gabinete do Executivo municipal e na Secretaria de Assistência Social, onde apresentou a proposta de trabalho e detalhou as ações desenvolvidas no município.

Rodrigo está percorrendo os bairros da cidade para realizar visitas domiciliares. Devidamente identificado com colete, camiseta e crachá, ele aplica um questionário que reúne informações sobre renda, ocupação e perfil profissional dos moradores em idade ativa para o trabalho. O levantamento busca traçar um panorama preciso das condições sociais e econômicas locais, servindo de base para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

A participação da comunidade é essencial. Ao receber o visitador e responder às perguntas, os moradores contribuem diretamente para a construção de estratégias voltadas à capacitação profissional, à geração de emprego e à redução das desigualdades sociais.

Lançado em 24 de março, o Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva será aplicado em 133 municípios do Rio Grande do Sul, com previsão de mais de 10 mil questionários. A execução é feita pela CUFA, seguindo um cronograma que assegura a abrangência e a qualidade dos dados, fundamentais para o avanço das políticas de inclusão.