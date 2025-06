Capacitações da Escola de Governo estão disponíveis no aplicativo Servidor RS

O serviço público estadual agora oferece capacitações da Escola de Governo (EGOV) por meio do celular, graças à inclusão da EGOV Digital no aplicativo Servidor RS. Com isso, os servidores já podem acessar as mesmas formações e qualificações disponíveis no site da EGOV, diretamente na plataforma digital.

A EGOV Digital integrada ao aplicativo do Servidor é uma iniciativa da Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e com a Procergs. A proposta de inclusão dos cursos no Servidor RS ocorreu após convite da Sefaz para integrar o aplicativo, que já havia notado aumento no uso de dispositivos móveis para acesso aos cursos.

Pela ferramenta, os servidores podem realizar suas inscrições nas formações disponíveis. Um deles é o curso de ambientação, preparado para os novos servidores ingressantes no Estado. A plataforma é uma porta de acesso à EGOV Digital, assim como ao EGOV Indica , que são capacitações de instituições parceiras.

“Percebemos a capacidade de divulgação dos cursos no aplicativo, com integração com as disciplinas abertas na EGOV Digital, de forma que as capacitações disponíveis na plataforma estejam sempre atualizadas no aplicativo. A disponibilização dos cursos na plataforma é uma facilidade para o servidor e um estímulo extra para realizar as formações”, comentou o gestor da ferramenta Servidor RS, Milton Cesar da Costa.

Sobre o aplicativo Servidor RS

Desenvolvido pela Procergs, o aplicativo Servidor RS foi criado com o propósito de facilitar o acesso dos servidores públicos aos serviços de seu interesse. Nele, estão disponíveis informações como contracheques e histórico funcional, além de acesso a consignações, comprovantes de rendimentos para o Imposto de Renda (IRPF), solicitação de teletrabalho, entre outros. Os serviços oferecidos e as funcionalidades viabilizadas são escolhidas através de oficinas de experiências de usuários e, com isso, são mapeados os principais interesses dos servidores.

O aplicativo está disponível de forma gratuita nas plataformas Google Play e App Store .