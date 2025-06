Recuperação econômica do Rio Grande do Sul é tema de audiência na quarta

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove, nesta quarta-feira (11), audiência pública sobre a recuperação do aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre (RS), como eixo da recuperação econômica do estado.

O debate atende a pedido do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 15.

O aeroporto Salgado Filho ficou fechado por cerca de cinco meses em consequência dos danos causados pelas fortes enchentes que assolaram grande parte do Rio Grande do Sul no ano passado. Em dezembro, o aeroporto voltou a funcionar.