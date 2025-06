Audiência discute preparação do Brasil para Jogos Olímpicos em Los Angeles

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), audiência pública sobre os Jogos Olímpicos de Verão 2028, que serão realizados em Los Angeles, no Estados Unidos.

O debate atende a pedido do deputado Luiz Lima (PL-RJ) e será realizado a partir das 14h30, no plenário 4.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Lima afirma que o esporte de alto rendimento promove valores como disciplina e superação, além de gerar impactos positivos na economia e na inclusão social.

"Diante desse cenário, é essencial garantir que os investimentos no ciclo olímpico sejam feitos de forma estratégica e eficiente, assegurando a continuidade do desenvolvimento esportivo no Brasil", argumenta o deputado.