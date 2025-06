Comissão promove seminário sobre relações trabalhistas no transporte rodoviário de cargas

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), o 4º Seminário Trabalhista do Transporte Rodoviário de Cargas. O debate atende a pedido do deputado Luiz Gastão (PSD-CE) e será realizado às 14 horas, no auditório Nereu Ramos.

Confira a programação

A primeira mesa-redonda vai abordar questões relacionadas à reforma sindical, e a segunda tratará da jornada de trabalho do motorista, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu o parcelamento do intervalo – 11 horas de descanso a cada 24 horas – previsto na Lei do Caminhoneiro .

"Debater as condições de trabalho no transporte rodoviário de cargas é essencial para promover avanços que beneficiem tanto o setor quanto a economia nacional," afirmou o deputado Luiz Gastão. Para ele, a realização de mais uma edição deste seminário reforça o compromisso na busca de soluções para os desafios enfrentados por empresas e trabalhadores.

O evento é realizado em parceria com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística). A associação reúne 2.354 empresas de transporte de cargas e logística e 50 entidades representativas do segmento econômico que representam cerca de 15.000 empresas, operando uma frota superior a 1,5 milhão de caminhões.