TV Câmara conquista prêmio de inovação no setor público

O projeto da TV Câmara “Transmissão interativa da Câmara dos Deputados: informação, entendimento e letramento político em tempo real” ganhou o 2º lugar do 5º Prêmio Conexão Inova, na categoria Comunicação Pública: ações em andamento. A premiação ocorreu na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A transmissão interativa da Câmara dos Deputados teve início em 2021, com o objetivo de aumentar a compreensão do cidadão sobre o processo legislativo. Para isso, são usadas telas interativas com informação em tempo real que explicam, por exemplo, os termos do regimento interno – como as fases de uma discussão ou votação – e os serviços oferecidos pela Câmara, como o que permite o acompanhamento automático de projetos de interesse.

Além disso, por meio de QR code na tela da TV, o telespectador pode, com o uso de um aparelho sempre à mão de todos – o celular –, acompanhar eventos que ocorrem de forma simultânea na Câmara, acessar relatórios e pareceres que estão em análise, enviar perguntas para participantes de audiências públicas interativas e saber tudo sobre o mandato dos deputados, de gastos do gabinete a projetos apresentados.

Reprodução/YouTube QR code aponta para a pauta da sessão do Plenário

“O nosso foco é aproximar o cidadão dos seus representantes. Para isso, as pessoas precisam entender o que se passa na Câmara e, para isso, precisamos traduzir o processo legislativo e os termos usados na discussão. O que buscamos e temos alcançado cada vez mais é que, a transparência oferecida pelas transmissões ao vivo dos eventos da Câmara, leve à compreensão e à interação com os deputados”, explica a diretora da TV Câmara e idealizadora do projeto, Ginny Morais.

De 2021 até hoje, tem crescido o número de telespectadores que acessam os QR codes veiculados na TV Câmara. Os dados começaram a ser monitorados a partir de setembro de 2023. No ano de 2024, de fevereiro a dezembro, foram geradas 3.612 telas com QR codes, que registraram 34.982 acessos.

Reprodução/YouTube QR code aponta para notícia da Agência Câmara que explica o projeto

Sobre o prêmio

O Conexão Inovação Pública é uma rede de inovação no setor público formada por pessoas, servidoras públicas ou não, de todo o Brasil, que busca divulgar as principais inovações no setor público brasileiro, com projetos que se destacaram em áreas como serviços públicos, inovação aberta, linguagem simples, transformação digital, inteligência artificial, comunicação pública, gestão pública, entre outros temas.