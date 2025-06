Tiroteio deixa o Rio de Janeiro em nível 2 de alerta

Um confronto armado na zona norte do Rio de Janeiro provocou o fechamento de duas das principais vias expressas da cidade e deixou o município em nível 2 de alerta (em uma escala de 1 a 5). O tiroteio - resultado de uma operação policial no Complexo de Israel - resultou na interdição da Avenida Brasil (que liga zona oeste ao centro) e da Linha Vermelha (que conecta a Baixada Fluminense ao centro).

Pelo menos dois ônibus foram alvos de tiros na Avenida Brasil e duas pessoas ficaram feridas, um passageiro e um motorista, segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Rio (Semove).

O tiroteio também causou a interrupção do BRT (linha expressa de ônibus articulados) e do trecho entre Penha e Gramacho, do ramal Saracuruna da Supervia. Cinquenta linhas de ônibus tiveram que alterar seus trajetos.

Uma escola estadual e 21 unidades da rede municipal de educação foram fechadas nas localidades de Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta e Cinco Bocas/Pica-pau.

Sete unidades da rede municipal de saúde que atendem na região, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, foram impactadas, das quais quatro suspenderam suas atividades e outras três interromperam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares.

Operação

A operação da Polícia Civil tem como meta cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que exerce o controle territorial armado ilegal do Complexo de Israel.

Segundo a Polícia Civil, a facção criminosa controla o território com barricadas, drones, toque de recolher, monopólio de serviços públicos e promoção de intolerância religiosa. Além disso, o grupo armado intimida moradores, expulsa rivais e realiza ataques a policiais.

A polícia identificou ainda um núcleo especializado no ataque a aeronaves policiais.