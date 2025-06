Comissão debate papel da irrigação frente às mudanças climáticas

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (10) sobre o papel da irrigação frente às mudanças climáticas.

O debate foi solicitado pelo deputado Zé Vitor (PL-MG) e ocorrerá a partir das 14 horas, no plenário 14. A audiência será interativa, permitindo que o público envie perguntas e participe.

Para o deputado, a irrigação é instrumento estratégico para a adaptação da agricultura brasileira às mudanças climáticas e tem papel fundamental no aumento da produtividade agropecuária, na estabilidade dos sistemas de produção em diferentes biomas, na garantia da segurança alimentar da população e no desenvolvimento regional.

"Considerando os desafios estruturais e regulatórios enfrentados para a expansão da agricultura irrigada, especialmente no que tange ao acesso à energia elétrica em áreas rurais, é importante promover o debate técnico, político e interinstitucional sobre os caminhos para o fortalecimento da irrigação no Brasil, em consonância com as metas de desenvolvimento sustentável, segurança hídrica e transição energética no campo", defende Zé Vitor.

"Diante da urgência em se construir soluções integradas para garantir a resiliência climática da agricultura brasileira e assegurar a produção de alimentos de forma sustentável, esta audiência pública se apresenta como uma iniciativa estratégica para alinhar visões, propor diretrizes e subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes", conclui o deputado.

Ele destaca ainda que no debate será lembrado o dia 15 de junho, data em que se celebra o Dia Nacional da Agricultura Irrigada .