Hospital de Caridade de Palmeira das Missões registra 162% de aumento em internações por Influenza

O Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HC) vem registrando, ao longo do primeiro semestre de 2025, um crescimento expressivo nas internações causadas por doenças respiratórias, especialmente pela Influenza. Até o início de junho, a instituição contabilizou 18 casos positivos da doença com necessidade de internação, um número que representa um aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado, quando apenas 3 pacientes testaram positivo durante o ano todo.

De acordo com a Coordenação de Enfermagem e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HC, nos últimos dias, a procura pelos serviços de urgência e emergência aumentou significativamente, resultando em sobrecarga e superlotação das unidades hospitalares. Para lidar com essa alta demanda, o hospital reforçou os processos de triagem e organização interna, buscando atender de forma mais eficiente os pacientes conforme a gravidade de cada caso.

O salto nos casos de Influenza tem impacto direto na ocupação de leitos e na pressão sobre a estrutura hospitalar. De acordo com levantamento da instituição, 34% das internações atuais são de pacientes com quadros respiratórios. Isso equivale a 1 em cada 3 leitos ocupados por casos relacionados a síndromes respiratórias.

Outro dado que chama atenção é o índice de gravidade entre os infectados. Cerca de 28% dos pacientes internados com Influenza evoluem para cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), refletindo o agravamento clínico observado principalmente entre pessoas com fatores de risco, como idosos, crianças e pacientes com doenças preexistentes.

Internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentaram 157%

Além da Influenza, o hospital também identificou um crescimento no total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Em comparação com o mesmo período de 2024, o número de internações por SRAG cresceu 157%. Já o número de atendimentos gerais por SRAG apresentou aumento de 113%.

Os dados colocam em evidência o impacto das doenças respiratórias nos serviços hospitalares neste ano, que já superaram em poucos meses os registros de todo o ano anterior. O hospital destaca que o aumento ocorre principalmente durante os meses mais frios, quando a circulação de vírus respiratórios costuma ser mais intensa.

Reorganização do atendimento e reforço nas triagens

Com o aumento significativo da demanda, o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões adotou medidas de reorganização interna para manter a qualidade da assistência prestada. Entre as ações, estão o reforço nas equipes assistenciais, redistribuição de leitos conforme o perfil dos pacientes e ajustes na triagem de urgência.

Todos os pacientes que procuram o pronto atendimento passam por classificação de risco, o que permite direcionar os casos mais leves às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e reservar os recursos hospitalares para situações de maior gravidade.

Quando procurar o hospital?

Para evitar sobrecarga no sistema e garantir a assistência adequada aos pacientes mais graves, a instituição reforça a importância de procurar o hospital apenas quando houver sinais de alerta:

– Dificuldade respiratória ou falta de ar

– Dor ou sensação de pressão no peito

– Febre alta persistente, que não cede com o uso de antitérmicos

– Piora de doenças crônicas já existentes (como asma, DPOC ou insuficiência cardíaca)

Nos casos de sintomas leves, como dor de cabeça, febre baixa, dor no corpo, coriza ou tosse moderada, a recomendação é buscar atendimento nas UBSs, onde há profissionais capacitados para orientar, medicar e encaminhar os pacientes, se necessário.

Medidas de prevenção seguem em vigor

O Hospital de Caridade de Palmeira das Missões mantém um conjunto de medidas preventivas para conter a disseminação de vírus respiratórios dentro da instituição. Entre elas, estão:

– Uso obrigatório de máscaras em áreas hospitalares

– Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel

– Isolamento de pacientes com diagnóstico confirmado de Influenza ou outros vírus respiratórios

– Restrições temporárias para visitas e circulação em áreas assistenciais

A equipe reforça que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção e proteção contra quadros graves. Mesmo pessoas saudáveis podem desenvolver complicações, e a vacinação contribui significativamente para reduzir a disseminação do vírus.

Outras ações de prevenção incluem o uso de máscara em locais fechados, evitar contato com pessoas gripadas, manter os ambientes ventilados e seguir a etiqueta respiratória, como cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos de uso pessoal.

