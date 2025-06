Comissão debate relações de trabalho dos Correios

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (10), audiência pública com o tema "Precarização das relações de trabalho dos Correios".

O debate atende pedido do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP). De acordo com ele, a estatal conta com mais de 84 mil trabalhadores diretos. "No entanto, nos últimos anos, tem-se observado um processo de deterioração administrativa e financeira que afeta diretamente o ambiente de trabalho, os direitos e a segurança funcional dos empregados da empresa", afirma.

"Os Correios enfrentam atualmente um cenário preocupante, com atrasos em pagamentos, descredenciamento de prestadores do plano de saúde e riscos à manutenção da folha salarial. Soma-se a isso a inadimplência quanto às contribuições previdenciárias e fundiárias de responsabilidade da estatal", continua o deputado, que recebeu as informações da Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap).

A audiência pública será realizada a partir das 16h30, no plenário 13.