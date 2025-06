Gabriel Souza inaugura obra de pavimentação em Tramandaí com recursos do Programa Pavimenta

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta segunda-feira (9/6), a pavimentação da Avenida Perimetral, em Tramandaí. A obra, com 1.400 metros de revestimento nos dois sentidos, foi realizada com recursos do Programa Pavimenta , coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), em parceria com a administração municipal. A solenidade contou também com a presença do titular da Sedur, Marcelo Caumo, e do prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques.

Gabriel ressaltou a importância da obra na mobilidade da cidade para os moradores e turistas, além de impulsionar o desenvolvimento da região. “A obra é fundamental não só para organizar, aqui, a região da Zona Sul da cidade, que tem muitos moradores durante o ano todo, mas também porque a via irá se tornar um canal de ligação alternativo com o centro da cidade. Além disso, como eu sempre digo, não podemos ter apenas o asfalto, é preciso estar com a sinalização adequada, tem que estar bonito porque Tramandaí é uma cidade turística. Precisamos receber bem os nossos visitantes e cuidar de quem mora aqui”, afirmou.

A duplicação, no trecho entre a Avenida Minas Gerais e a Rua São Paulo, iniciou em setembro do ano passado e custou R$ 2,2 milhões. Do total, R$ 1,6 milhão foi aportado pelo governo do Estado, com contrapartida municipal de R$ 600 mil. A via, de mão dupla com canteiro central, possui extensão total de 11.345,03 metros quadrados, somando 700 metros pavimentados em cada sentido. Também possui quebra-mola e faixa de pedestres.

O secretário Marcelo Caumo também destacou a importância de mais uma avenida pavimentada em Tramandaí e também a relevância da iniciativa estadual para os municípios gaúchos. “O Pavimenta é um programa que está entre os mais democráticos já implementados em nosso Estado. É um programa que leva desenvolvimento, infraestrutura e dignidade para as comunidades. Essa realização só é possível graças à reestruturação das finanças do Estado, conduzida com responsabilidade e visão pelo nosso governador Eduardo Leite e pelo vice-governador Gabriel Souza", disse Caumo.

Para Juarezinho, a entrega de hoje é resultado do trabalho conjunto entre Estado e município. “Hoje é um dia muito especial para Tramandaí e, em especial, para a Zona Sul da cidade. A entrega desta obra representa muito mais do que um avanço na infraestrutura, é a realização de um compromisso com a nossa comunidade. Essa via é fundamental para a mobilidade urbana e para a qualidade de vida de quem vive aqui”, declarou.

No dia 2 de junho, o vice-governador inaugurou a obra de revitalização da Avenida Fernandes Bastos , também em Tramandaí. A via é a principal rota de acesso à cidade e recebeu R$ 2,5 milhões em recursos do governo dentro do contrato de conservação das rodovias pavimentadas. A demanda incluiu a substituição completa do asfalto, nivelamento e sinalização, entre outros serviços. A ERS-786, Avenida João de Magalhães, entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030, é outra obra que está sendo duplicada com recursos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem.