Comissão debate desafios e oportunidades para o setor ferroviário nacional

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (10), o cenário atual do setor ferroviário nacional. O debate foi solicitado pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE) e será realizado às 10 horas, no plenário 11.

Na avaliação do parlamentar, o setor ferroviário deveria ter papel estratégico no desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente por suas dimensões continentais. No entanto, a matriz de transportes nacional continua fortemente dependente do modal rodoviário, que concentra 61,1% da carga transportada, enquanto as ferrovias representam apenas 21%, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Leônidas Cristino chama atenção ainda para o baixo aproveitamento da malha ferroviária existente. Embora o País conte com 30,6 mil km de trilhos, metade dessa extensão está ociosa ou com baixíssima utilização. Ele afirma que 14% da malha têm uso reduzido e 37% está sem operação, o que equivale a 11.190 km de ferrovias paradas.

O parlamentar quer discutir a concentração das operações ferroviárias, os desafios para reativar malha existente, a renovação das concessões e o lançamento do Plano Nacional Ferroviário (PNF). "Para desatar o nó logístico que o modal representa na matriz nacional de transportes, especialmente em razão do alto custo dos projetos ferroviários e seu longo prazo de maturação, pretendemos debater os desafios e as oportunidades do modal", afirma.