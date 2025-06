Seminário sobre transporte rodoviário de cargas será realizado na Câmara nesta quarta

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), o 24º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas. O tema deste ano é "Carga Segura: estratégias contra o crime no transporte rodoviário de cargas".

O evento foi proposto pelo deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG) e será realizado no auditório Nereu Ramos a partir das 9 horas.

"O transporte rodoviário de cargas é um dos setores mais importantes da economia e é indispensável ao desenvolvimento do Brasil, pois tudo que se produz em território nacional é levado para as outras regiões, e até mesmo para os países fronteiriços, via transporte rodoviário", diz Gilberto Abramo.

O seminário conta com o apoio da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).