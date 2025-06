Comissões debatem situação do Proagro e do seguro rural

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Comisão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, discutem nesta terça-feira (10) a situação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e do seguro rural. O objetivo é encontrar alternativas, especialmente para atender os agricultores familiares.

A audiência pública será realizada a partir das 14 horas, no plenário 6.

O debate atende a pedido do deputado Bohn Gass (PT-RS). O parlamentar argumenta que os últimos anos agrícolas têm sido marcados por emergências climáticas que afetam a produção e a renda dos produtores rurais e defende a adoção de medidas estruturantes de médio e longo prazo.

Bohn Gass destaca que, desde julho de 2024, o Proagro deixou de oferecer cobertura integral, assegurando no máximo 75% do valor segurado, e que a nova regra limita ainda mais o acesso dos agricultores familiares. “Com os novos limites estabelecidos, combinados com as regras de redução da cobertura, o ProagroMais perde a sua característica de proteção social”, afirma.