Morre segunda vítima de explosão em posto de gasolina no centro do Rio

O Sindirepa pediu reforço na fiscalização dos locais que instalam kits GNV de maneira ilegal e anunciou uma reunião na próxima quinta-feira (12) com autoridades e representantes do setor para tratar da questão.

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios de estado do Rio de Janeiro (Sindirepa) publicou nota afirmando que o episódio, embora grave, não representa a realidade do GNV no Brasil.

O acidente ocorreu na madrugada de sábado, durante o abastecimento do cilindro de um veículo com gás natural veicular (GNV).

Morreu nesse domingo (8) a segunda vítima da explosão em um posto de gasolina na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o frentista Paulo dos Santos, de 61 anos, não resistiu aos graves ferimentos. Guaraci Ferreira Costa , de 64 anos, morreu no sábado (7).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 2 horas PMs envolvidos em ação durante festa no Rio são afastados Um rapaz morreu e cinco ficaram feridos

Fazenda Há 4 horas Entrega do Cartão Cidadão para novos beneficiários do Devolve ICMS inicia-se na terça-feira (10) O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), inicia na terça-feira (10/6) a entrega do Cartão Cidadão para os novos beneficiário...

Projeto de Lei Há 16 horas Mudança na CNH prevê exame toxicológico mais rígido Texto aguarda a sanção do presidente da República

Habitação Há 17 horas Leite vistoria obras de casas definitivas em Encantado, no Vale do Taquari O governador Eduardo Leite vistoriou, neste domingo (8/6), as obras de construção de moradias definitivas no município de Encantado, no Vale do Taq...