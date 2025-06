Leite vistoria obras de casas definitivas em Encantado, no Vale do Taquari

O governador Eduardo Leite vistoriou, neste domingo (8/6), as obras de construção de moradias definitivas no município de Encantado, no Vale do Taquari, destinadas a famílias que perderam suas casas na enchente de maio de 2024. A visita ocorreu no bairro Lambari, onde 35 unidades habitacionais estão em fase final de conclusão. A preparação do terreno contou com recursos repassados pelo governo do Estado.

As casas fazem parte do programa A Casa É Sua – Calamidade, lançado pelo governo estadual como resposta emergencial à tragédia climática. No total, Encantado receberá 100 moradias definitivas . Além das 35 já em construção, outras 65 serão edificadas em um novo terreno, cuja infraestrutura também será financiada por repasses estaduais. Somando os investimentos na preparação dos dois terrenos (R$ 7,2 milhões) e na construção das moradias (R$ 13,3 milhões), o aporte do Executivo estadual em Encantado chega a R$ 20,5 milhões.

"O que em breve vamos entregar aqui não são só casas, é um novo começo para essas famílias. Nosso compromisso é fazer tudo com capricho, para que as pessoas se sintam acolhidas, em um novo bairro com dignidade. Além de cada unidade habitacional, o Estado também financia a infraestrutura urbana, como arruamento, calçadas e drenagem. Estamos acompanhando de perto, reunindo com prefeitos, secretarias, fazendo vistorias nas cidades, porque acreditamos que este segundo semestre de 2025 será de muitas entregas, deslanchando a retomada de lares para as famílias em diversas cidades do Rio Grande", afirmou Leite.

As unidades habitacionais seguem um padrão de 44 m², com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa. O método construtivo utiliza painéis de parede de concreto pré-moldado autoportante, com prazo estimado de 120 dias corridos para a conclusão das obras a partir da liberação do terreno.

"Nas próximas semanas se inicia a colocação dos telhados, e a construção das casas segue dentro do cronograma estimado. A previsão de entrega é entre o final de julho e o começo de agosto. Seguiremos trabalhando para que isso se efetive", afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes.

“O que em breve vamos entregar aqui não são só casas, é um novo começo para essas famílias”, disse o governador -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O programa A Casa É Sua – Calamidade integra a Lei Estadual nº 16.138, de 7 de junho de 2024, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social. Seu objetivo é fornecer unidades habitacionais permanentes em municípios com situação de calamidade pública reconhecida, conforme o Decreto nº 57.600, de 4 de maio de 2024. Pela primeira vez, as casas estão sendo adquiridas diretamente pelo Estado por meio de licitação. Ao todo, o programa vai beneficiar 41 municípios com 2.571 unidades habitacionais, por meio de um investimento total de R$ 395,9 milhões, oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

O Plano Rio Grande , liderado por Leite, é a estratégia unificada do governo do Estado para reconstrução e resiliência, que já soma mais de R$ 7 bilhões em investimentos em diversas frentes para tornar o Rio Grande do Sul mais forte e preparado para responder aos efeitos de eventos climáticos adversos.

No âmbito do Plano Rio Grande, a Estratégia Integrada de Habitação reúne uma série de iniciativas do governo estadual para oferecer soluções temporárias e definitivas de moradias para as famílias gaúchas. No total, o conjunto de ações, em parceria com o setor privado e instituições públicas, vai viabilizar a entrega de mais de 10 mil unidades habitacionais no Rio Grande do Sul.

Antes de deixar Encantado, o governador também visitou famílias que estão atualmente morando nas casas temporárias fornecidas pelo Estado no município. Parte desses moradores que hoje ocupam os módulos temporários será contemplada com as primeiras casas definitivas que ficarem prontas na cidade.

Visita à Suinofest destaca apoio à economia local e ao turismo

Antes da vistoria nas obras, o governador também visitou a Suinofest, considerada o maior festival gastronômico de carne suína do Rio Grande do Sul. O evento é realizado em dois finais de semana no Parque João Batista Marchese, em Encantado. A primeira parte da festa ocorreu até este domingo, e a segunda será dias 13, 14, 15 de junho.

“Eventos como a Suinofest são fundamentais para impulsionar o turismo e gerar renda”, salientou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Com extensa programação cultural e oportunidades de negócios, a Suinofest valoriza os produtos da região, estimula o turismo e movimenta a economia local. A Secretaria de Turismo (Setur) estadual é patrocinadora master do evento, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento das potencialidades regionais e com o fortalecimento da identidade cultural dos municípios gaúchos.

"É uma especial alegria voltar a Encantado para um momento de celebração, especialmente num espaço que meses atrás acolhia famílias desabrigadas e que agora recebe uma festa que valoriza a cultura, a gastronomia e a economia da região. Eventos como a Suinofest são fundamentais para impulsionar o turismo e gerar renda para agricultores, empreendedores, restaurantes e empresas locais. A vida precisa seguir, e estamos aqui para reconstruir e também celebrar. Fico muito feliz de ver essa 30ª edição da Suinofest acontecendo com tanta alegria e participação da comunidade”, destacou Eduardo Leite.