Polícia Penal do Estado realiza primeira neutralização com uso do sistema antidrone

A neutralização do drone foi realizada por equipes do Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal -Foto: Divulgação/Ascom Polícia Penal

A Polícia Penal do Rio Grande do Sul realizou, na madrugada deste domingo (8/6), em Charqueadas, a primeira neutralização de drone com sistema antidrone, equipamento recentemente adquirido pelo governo do Estado . Utilizando o fuzil para interromper o curso do drone, bem como a rádio patrulha para encontrar o local dos pilotos, foram capturados três criminosos, materiais ilícitos, drone, controle, veículos, entre outros.

“Pela primeira vez, nosso novo sistema antidrone foi usado com sucesso pela Polícia Penal do RS! Com uso de fuzil especial e radar de rastreamento, neutralizamos um drone em voo e localizamos os operadores. Resultado: três criminosos presos e apreensão do drone, além de veículos e outros equipamentos”, destacou o governador Eduardo Leite.

O governo do Estado investiu R$ 4,9 milhões em três kits completos de tecnologia antidrone. A entrega foi realizada no dia 23 de maio durante evento que distribuiu 280 veículos e equipamentos para as forças de segurança. “O Rio Grande do Sul é um dos pioneiros no país a adotar esse sistema, que reforça a segurança nas unidades prisionais e bloqueia os ilícitos antes que eles cruzem os muros”, frisou Leite.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, ressaltou a importância dos investimentos realizados no sistema prisional. “Esta ação é mais um resultado dos recursos históricos que têm sido aplicados no sistema prisional, aparelhando os servidores para uma atuação cada vez mais efetiva. Se existe crime organizado, nós, aqui no Rio Grande do Sul temos um Estado preparado.”

Grupo de Ações Especiais realizou a operação

A neutralização do drone foi realizada por equipes do Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal, no Complexo Prisional de Charqueadas. Utilizando o equipamento antidrone, além de neutralizar a ação do veículo aéreo não tripulado, os operadores do Gaes conseguiram localizar um veículo onde estavam os três criminosos que participaram da tentativa de entregar materiais ilícitos em uma das unidades prisionais do local.

Com os indivíduos, que foram presos em flagrante, foram apreendidas drogas e equipamentos, além do drone -Foto: Divulgação/Ascom Polícia Penal

Com os indivíduos, que foram presos em flagrante, foram localizados mais de meio quilo de maconha, 195 gramas de cocaína, três celulares, um relógio, seis chips de telefonia, além do drone, baterias e o controlador do dispositivo.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, disse que a operação demonstra de forma clara a eficácia da estratégia que vem sendo implementada no sistema prisional gaúcho. ”Os investimentos realizados têm proporcionado uma estrutura qualificada, permitindo que nossos profissionais — que merecem todo o nosso reconhecimento — atuem com excelência no enfrentamento desse tipo de crime”, pontuou.