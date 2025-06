Leilão de 12 imóveis do acervo patrimonial do RS é destaque da Agenda Celic

O leilão para a venda de 12 imóveis públicos do acervo patrimonial do RS, localizados em Porto Alegre e em Santa Maria, é uma das licitações agendadas pelo governo estadual para o período de 9 a 13 de junho. O certame, organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Central de Licitações (Celic) e da Subsecretaria de Patrimônio (STE), ocorre na quarta-feira (11/6), às 10h. O valor de avaliação dos imóveis soma R$ 3,8 milhões.

Um dos destaques do leilão é um terreno urbano sem benfeitorias localizado no Bairro Menino Deus, na capital. A propriedade, de 710,16 metros quadrados fica na quadra ao lado do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e a duas quadras do Shopping Praia de Belas. Os demais imóveis de Porto Alegre incluem oito lojas e dois apartamentos. Uma sala comercial em Santa Maria, região Central do Estado, completa a lista de bens para alienação.

Na área de segurança, está previsto um pregão eletrônico para a aquisição de equipamentos de telecomunicação. O certame abrange 652 rádios transceptores portáteis VHF, 1.680 rádios transceptores portáteis UHF e 15 estações repetidoras. Solicitado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e pela Brigada Militar, o pregão está agendado para segunda-feira (9/6), às 9h30.

Também está agendado para o período o leilão eletrônico para a compra de quatro caminhões-pipa com capacidade para 10 mil litros de água. Os veículos devem ser na cor branca e comportar três ocupantes (motorista e dois passageiros), entre outras especificações. Solicitado pela Casa Militar, o certame ocorre na quarta-feira (11/6), às 9h30.

A agenda prevê, ainda, licitações para a compra de materiais médico-hospitalares e equipamentos para instalações elétricas, entre outros. No total, são 20 certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.