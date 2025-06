Previsão para a próxima semana é de queda acentuada nas temperaturas no RS

De acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 23/2025, a previsão para os próximos dias (5 a 8 de junho) indica a atuação de sistemas meteorológicos, resultando em chuvas fracas a moderadas, com possibilidade de tempestades isoladas no Rio Grande do Sul. A previsão é de tempo bom para a maior parte do Estado com temperaturas em queda.

A tendência para o período entre os dias 9 e 11 de junho indica domínio de atuação de uma massa de ar frio sobre o Estado. Com isto, é prevista uma queda acentuada nas temperaturas e não há previsão de chuvas significativas. São esperados os menores registros de temperatura nas regiões da Serra Gaúcha, Campanha e Sul, com valores que podem ficar próximos a 0°C.

— O prognóstico para os próximos sete dias indica a ocorrência de chuvas significativas nas porções Noroeste, Norte, Nordeste e Central do Rio Grande do Sul. Nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Central, os volumes esperados variam entre 10mm e 100mm, com alguns pontos isolados chegando a 150mm acumulados. Já a região Sudoeste apresenta acumulados entre 1mm e 10mm. A região Sul e Sudeste, não apresentam acumulados significativos de chuva — informa a equipe técnica do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA).

De acordo com o DDPA, os últimos sete dias, o Rio Grande do Sul registrou baixas temperaturas com chuvas de alto volume em sua totalidade. Dessa forma, houve registro de precipitação em todo o Estado. Em pontos isolados do Litoral Norte e Região Metropolitana, os acumulados diários de chuva ultrapassaram os 100mm. Em alguns municípios da Serra Gaúcha, houve registro de chuva congelada e neve.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp