Menor Preço Nota Gaúcha se consolida como aliado dos consumidores nas compras para o Dia dos Namorados

O Menor Preço Nota Gaúcha – aplicativo da Receita Estadual que permite a pesquisa de valores em tempo real com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas no Rio Grande do Sul – vem registrando crescimento expressivo de uso. O aumento acontece especialmente nas semanas que antecedem datas especiais, como o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

De 5 a 12 de junho de 2022, o aplicativo contabilizou 250 mil pesquisas. No mesmo período de 2023, foram 322 mil. Já em 2024, o número saltou para 401 mil buscas – um aumento de mais de 60% em apenas dois anos. Além do crescimento no uso, o aplicativo também está mais rápido: o tempo médio de resposta da pesquisa caiu de 92 milissegundos em 2022 para 52 milissegundos em 2024, o que demonstra o constante aprimoramento do sistema e o compromisso da Receita Estadual com um serviço ágil e eficiente.

Outro indicador que reforça a evolução é o número de notas fiscais com CPF registradas no mesmo período: 5,3 milhões em 2022, 7,5 milhões em 2023 e 8,8 milhões em 2024. Esses dados apontam não apenas o aumento no uso do aplicativo, mas principalmente o engajamento da população com o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Em junho de 2022, eram 2,4 milhões cadastrados e, agora em 2025, são 4,1 milhões participantes – crescimento de cerca de 70%.

Com tantos avanços, o Menor Preço Nota Gaúcha se firma como uma ferramenta indispensável para quem quer economizar, inclusive nas datas comemorativas. Produtos típicos da época do Dia dos Namorados – como perfume, vinho, bombom e fondue – podem ser encontrados com preços melhores por meio da busca. E, se a ideia é cozinhar em casa, a função Lista de Compras permite pesquisar vários itens de uma só vez e comparar o valor total em diferentes mercados.

Segundo o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), o Menor Preço Nota Gaúcha é uma ferramenta prática que incentiva escolhas mais inteligentes. “Não é preciso gastar muito para celebrar datas especiais. Com o aplicativo, dá para encontrar promoções reais, valorizar o comércio local e ainda evitar compras por impulso”, destaca.

Como criar uma lista de compras

Abra o aplicativo e faça login. Na página inicial, toque em Lista de Compras e, em seguida, em Nova Lista. Escolha um nome para a lista, defina o raio de busca (até cinco quilômetros) e toque em Criar Lista. Em Adicionar Itens, selecione os produtos que deseja pesquisar. Você pode escanear o código de barras ou buscar pelo nome. Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em Adicionar Item. O aplicativo perguntará se deseja adicionar outros produtos. Na página Listas de Compras, selecione a lista criada e toque no ícone de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo. O aplicativo exibirá os estabelecimentos que possuem os produtos da sua lista. A primeira opção será a loja com o maior número de itens pelo menor preço. Toque no nome da loja para mais detalhes ou em Navegar para obter direções.

Como usar o Menor Preço Nota Gaúcha

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o Menor Preço Nota Gaúcha pode ser utilizado por qualquer cidadão cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. Basta buscar pelo nome do produto ou escanear o código de barras, definir um raio de pesquisa e comparar os preços mais recentes registrados pelas notas fiscais com CPF emitidas nos estabelecimentos.

Com recursos como filtro por data e distância, além da criação de listas organizadas por categorias, o aplicativo se consolida como uma das principais ferramentas de apoio ao consumidor no Rio Grande do Sul – especialmente em datas comemorativas, quando o planejamento pode fazer toda a diferença no bolso.

Passo a passo para utilizar o aplicativo Menor Preço

Baixe o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

Informe o produto que deseja pesquisar por meio da descrição, da marca ou do código de barras.

Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.