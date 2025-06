Cresce a demanda por palestras motivacionais

Em um mundo marcado pela instantaneidade das redes sociais, respostas rápidas geradas por inteligência artificial e a pressão por produtividade, palestras motivacionais e de autoconhecimento têm ganhado espaço como ferramentas para equilibrar bem-estar emocional e desempenho profissional.

Dados de um relatório da Global Industry Analysts, Inc. repercutidos pela Paul&Jack mostram que o mercado de palestras motivacionais e corporativas está em expansão. Globalmente, o mercado mundial de palestras corporativas foi avaliado em aproximadamente US$ 1,9 bilhões (R$ 10,73 bilhões) em 2020 e pode chegar a US$ 2,9 bilhões (R$ 16,37 bilhões) até 2027, crescendo a uma taxa composta anual de 6,1%.

Paralelamente, um estudo compartilhado pela ClicRDC aponta crescimento de 54% no setor de desenvolvimento humano entre 2019 e 2022, alcançando 109.200 especialistas em atuação, com foco em habilidades socioemocionais. A área abrange profissionais como coaches e treinadores e acompanha uma alta de 60% na receita anual da indústria, que totalizou US$ 4,564 bilhões (R$ 25,77 bilhões).

Para Celso Bertoni, especialista em desenvolvimento pessoal, esse movimento reflete uma busca por significado e resgate da individualidade em meio a um cenário de superficialidade. “A falta de autoconhecimento criou uma geração facilmente influenciável, que perdeu parte de sua originalidade e criatividade”, afirma.

Por que as pessoas estão buscando mais autoconhecimento?

A vida moderna, com sua cultura de fast food e respostas imediatas, tem gerado frustração e vazio em muitas pessoas, observa Bertoni. Ele explica que a falta de profundidade no conhecimento e nas relações leva a uma sociedade mais manipulável e menos crítica. “Quando tudo é aceito sem questionamento, as pessoas perdem a base para decisões sólidas, tanto na vida pessoal quanto na profissional”, complementa.

Impacto nas carreiras e relações

Para Bertoni, palestras motivacionais bem estruturadas podem ser transformadoras, ajudando indivíduos a redescobrirem seu valor e potencial. “Quando alguém entende sua essência, consegue contribuir de forma mais autêntica e eficaz, seja no trabalho ou em relações pessoais”, diz Bertoni.

O especialista ressalta ainda que inteligência emocional é um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. “Quem investe em autoconhecimento lida melhor com desafios, encarando-os como oportunidades de crescimento, e não como obstáculos intransponíveis”.

Autoconhecimento como alicerce para uma vida equilibrada

Bertoni compara o desenvolvimento pessoal à construção de um prédio: “Se você pula etapas, o resultado será frágil e exigirá consertos caros. O mesmo acontece na vida - quem não se conhece pode tomar decisões erradas e colher consequências duradouras”.

Em breve, o especialista lançará o livro “Uma Casa sem Rei", que aborda a importância da governança pessoal e do autocomando. “Precisamos aprender a liderar a nós mesmos antes de influenciar os outros. Só assim construiremos uma sociedade mais coesa e menos egoísta”, afirma.

Palestras promovem mudanças para a sociedade

Celso Bertoni é pastor há vinte e cinco anos e palestrante há 15 anos, além de atuar como músico e cantor nos últimos vinte anos. Bertoni também é diretor musical e atua como “pastor do louvor (worship pastor)”.

“Ao longo dos anos, tive a oportunidade de falar para centenas e milhares de pessoas por meio de palestras e ensinos. Acredito que esses elementos podem impactar uma geração, promovendo mudança de caráter para permitir que os indivíduos sejam melhores pessoas para sociedade”, conclui o palestrante.