Comissão da Câmara debate apoio ao futebol social brasileiro

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (10), audiência pública sobre os apoiadores do futebol social brasileiro. O debate atende a pedido do deputado Augusto Puppio (MDB- AP) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 4.

O que é o futebol social

O futebol social é uma iniciativa que promove a inclusão por meio do esporte, com a participação de jovens de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e periferias urbanas de diversas regiões do país.

A seleção brasileira que participa de torneios internacionais é formada por meio de torneios locais e regionais.

Para o deputado Augusto Puppio, o futebol social é um exemplo do poder do esporte como ferramenta de transformação social. “O planejamento do futebol social, somado ao esforço dos atletas, eleva o nome do Brasil no cenário esportivo e merece reconhecimento”, afirmou o parlamentar.