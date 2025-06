Cervo é encontrado morto no interior de Ronda Alta no Dia Mundial do Meio Ambiente

Um cervo, animal silvestre típico dos campos do Rio Grande do Sul e comum na região de Ronda Alta, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 5 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. O animal foi localizado às margens de uma estrada rural, nas proximidades da localidade de Bela Vista São Pedro, no interior do município.

A imagem do cervo sem vida foi enviada à redação por um ouvinte que passava pelo local. Segundo ele, o animal apresentava um ferimento na região do quadril traseiro esquerdo, o que chamou a atenção.

O Comando Ambiental da Brigada Militar foi acionado e, após a análise preliminar, os policiais ambientais constataram juntamente com a pessoa que encontrou o animal, que o cervo não apresentava sinais de ferimento por arma de fogo, o que descarta, neste momento, a hipótese de caça ilegal.

De acordo com o soldado Quadros, responsável pelo 4º Grupo de Policiamento Ambiental (GPA) de Carazinho, a suspeita é de que o cervo tenha se envolvido em uma briga com outro animal, o que pode ter ocasionado o ferimento e levado à morte dias antes do achado.

O policial também destacou que não há registros recentes de atividade de caçadores na região. Ele aproveitou para reforçar a importância da preservação da fauna silvestre e lembrou que a Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu artigo 29, prevê sanções para quem praticar atos contra animais silvestres.

