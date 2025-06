Bombeiros de Santo Ângelo realizam parto de emergência dentro de viatura

Uma ocorrência emocionante e fora do comum marcou o plantão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), nesta semana, no município de Santo Ângelo. Uma guarnição do pelotão local foi acionada para prestar socorro a uma gestante em trabalho de parto avançado. O que era para ser uma simples remoção para o hospital, rapidamente se transformou em um verdadeiro parto de emergência.

De acordo com informações repassadas pelo CBMRS, a equipe foi chamada após a mulher relatar fortes contrações e sinais de que o nascimento do bebê era iminente. Durante o deslocamento até o hospital mais próximo, os bombeiros perceberam que não haveria tempo suficiente para chegar à unidade de saúde antes do parto.

Diante da urgência da situação, os militares tomaram a decisão de realizar o parto ali mesmo, dentro da viatura de resgate. Com técnica, agilidade e calma, a guarnição conduziu o nascimento com sucesso. O bebê veio ao mundo saudável, e a mãe recebeu toda a assistência necessária no local.

Após o parto, mãe e filho foram levados com segurança até o hospital, onde foram avaliados por uma equipe médica e permaneceram em observação. Ambos passam bem.

O ato heroico e humano dos bombeiros recebeu elogios da comunidade local e reforça o preparo dos profissionais da corporação para lidar com situações de alta complexidade, mesmo fora do ambiente hospitalar.

