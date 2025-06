Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 51 milhões

Planejamento Há 11 horas Nova fase do portal rs.gov.br facilita a vida do cidadão com inteligência artificial e atendimento personalizado O Governo do Rio Grande do Sul lançou uma nova fase do portal rs.gov.br , modernizando ainda mais o principal canal digital de serviços públicos do...

Planejamento Há 17 horas Governo lança nova fase do portal rs.gov.br com foco na experiência do cidadão e no uso de inteligência artificial O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (5/6), no Palácio Piratini, uma nova fase do rs.gov.br , o portal unificado de serviços digitais do ...