Projeto prevê acesso gratuito a propriedades privadas para visitar áreas naturais públicas

No caso de acesso a áreas ainda não exploradas, a trilha poderá ser aberta pelo proprietário do terreno, desde que haja a participação da sociedade e das associações envolvidas com esportes ao ar livre. Ainda assim, deverá ser mantida a entrada gratuita.

Expansão imobiliária Para o autor, deputado Chico Alencar (Psol-RJ), a medida busca solucionar os efeitos da expansão imobiliária, que, segundo ele, tem dificultado o acesso a atrações naturais. Como exemplo, o parlamentar cita o caso de Petrópolis (RJ), um destino turístico de montanha no qual a construção de condomínios residenciais obstruiu a subida para alguns picos do vale.

