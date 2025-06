Nova fase do portal rs.gov.br facilita a vida do cidadão com inteligência artificial e atendimento personalizado

GurIA, a atendente virtual com IA para serviços públicos, foi apresentada nesta quinta-feira (5) no Palácio Piratini -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O Governo do Rio Grande do Sul lançou uma nova fase do portal rs.gov.br , modernizando ainda mais o principal canal digital de serviços públicos do Estado. Com mais de 750 serviços disponíveis e 96% deles digitalizados, o portal passa a oferecer experiências personalizadas e atendimento mais eficiente para o cidadão.

O evento de lançamento do portal revitalizado ocorreu, nesta quinta-feira (5/6), com a apresentação do governador Eduardo Leite e da secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, no Palácio Piratini.

Novidades do portal

Fale com a GurIA, a nova assistente digital

Uma atendente virtual com tecnologia de Inteligência Artificial (IA) generativa, que atende por texto ou voz, diretamente no portal ou pelo WhatsApp. Ela ajuda a tirar dúvidas e encontrar informações sobre serviços públicos estaduais. A GurIA também se comunica de forma proativa com os cidadãos, enviando por Whatsapp, email ou SMS serviços e informações importantes de acordo com o perfil de cada um.

Para usar, basta clicar no ícone Chama a GurIA no portal ou iniciar uma conversa no WhatsApp oficial do governo, pelo número (51) 3210-3939.

Jornadas do Cidadão

Os serviços agora estão organizados por perfil de usuário, iniciando por produtor rural, aluno, empreendedor e servidor público. Aos poucos, outras jornadas serão disponibilizadas. Ao entrar no site, na área Jornadas , basta selecionar perfil e seguir o caminho já pensado para a realidade de cada usuário.

Governo apresenta a GurIA, uma inteligência artificial generativa para auxiliar o cidadão em diversos serviços -Foto: Divulgação/SPGG

Área personalizada Meu rs.gov.br

Um espaço exclusivo com dados e interações de cada pessoa, com diversas opções de serviços como consulta de atendimentos anteriores; acompanhamento do andamento dos serviços utilizados; recebimento de lembretes e sugestões; e acesso a serviços recomendados. Ao fazerlogincom o gov.br no portal, é possível ver tudo reunido no mesmo lugar.

Serviços recomendados

O portal agora recomenda serviços automaticamente, com base em aspectos como sazonalidade e intensidade de uso e até mesmo o histórico e perfil do cidadão. Para um empreendedor que renovou um alvará, por exemplo, o sistema pode sugerir serviços similares ou complementares. Para acessar, basta navegar na página inicial do site ou na área "Meu rs.gov.br".

Outras facilidades que chegaram com a nova fase

Há protocolos de atendimento enviados automaticamente, além de serviços com avaliação online em que pode-se opinar sobre o atendimento recebido. A linguagem está mais simples e clara nas Cartas de Serviços.

Resumo para o cidadão

Com 758 serviços disponíveis 24h por dia, o portal rs.gov.br tornou-se uma área fácil de entender e usar com jornadas por perfil, IA e avisos proativos. A ferramenta busca estar sempre presente e acessível ao usuário por meio do WhatsApp, área personalizada e suporte inteligente.