Governo do Estado amplia uso de inteligência artificial na administração pública

Aprimorar a prestação de serviços à população e os processos internos de trabalho na administração pública é um dos objetivos da utilização de inteligência artificial (IA) pelo governo do Estado. O lançamento, nesta quinta-feira (5/6), da nova Estratégia de Governo Digital – política estruturante que organiza a transformação digital do Estado – é um marco desse uso. Outras iniciativas relacionadas à IA já estão sendo utilizadas ou estão sendo desenvolvidas em diversas secretarias. Combate à evasão escolar e aprimoramentos em áreas como a segurança pública são alguns exemplos de aplicação.

“A inteligência artificial representa uma mudança de cultura que, se bem utilizada, pode resultar em ganhos importantes para o dia a dia do servidor público e, lá na ponta, para toda a população do Rio Grande do Sul. O governo do Estado tem estratégia e está estruturado para implementar as melhorias necessárias capazes de proporcionar esse ganho”, avalia Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), pasta responsável por estruturar e coordenar a Estratégia de Governo Digital do Estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS COM USO DE IA IMPLANTADAS

Educação – Enfrentamento à evasão escolar

Uma da principais ferramentasda Política de Proteção à Trajetória do Estudante é o Sistema de Proteção à Trajetória do Estudante. Nele, são registrados os dados de frequência e infrequência dos alunos, as razões dos afastamentos e as ações realizadas pela equipe escolar.



Com o uso de IA, o sistema identifica padrões e classifica o índice de abandono em três níveis de risco. A partir disso, são tomadas medidas de acordo com o perfil de cada estudante, com planos de ação individualizados e recomendados pelos protocolos.

Segurança pública – Sistema Ceseg

A IA é utilizada para previsão de indicadores criminais, detecção de anomalias em indicadores e regiões, previsão de roubo de veículos, classificação de risco para vítimas de violência doméstica, identificação demodus operandiem boletins de ocorrência, entre outros.

Atendimento ao cidadão – rs.gov.br

O novo portal unificado de serviços digitais do RS conta com uma assistente virtual baseada em IA generativa, a GurIA. A plataforma permite uma nova abordagem de comunicação com os cidadãos via WhatsApp, SMS e e-mail, enviando alertas sobre serviços, lembretes de prazos e notificações personalizadas.

A reestruturação do portal também facilita a busca por informações, com os serviços organizados por jornadas temáticas como: Produtor Rural, Aluno, Empreendedor e Servidor Público.

Governança e gestão – Copilot para servidores e Componente de leitura de documentos

Cerca de 2,5 mil licenças de uma versão aprimorada do Copilot, IA da Microsoft, já estão disponíveis para usuários-chave em todas as secretarias, com o objetivo de auxiliar os servidores na realização de atividades mais complexas.

Outra ferramenta é o componente de leitura de documentos. Ela escaneia documentos digitalizados e extrai informações para agilizar serviços internos e auxiliar cidadãos.

Além das ações já implantadas, uma série de iniciativas e programas nas áreas de finanças e tributos, atendimento ao cidadão e segurança estão em fase de desenvolvimento e prospecção, com o objetivo de promover melhorias em serviços do DetranRS e do IPE Prev, entre outros.